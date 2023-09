Bistumsprozess Diözesanrat äußert Kritik an Reformideen des Bistums Aachen

Wie verändert sich in den nächsten Jahren die Kirche im Bistum Aachen? Die Beratungen im Bistumsprozess „Heute bei dir“ werden in über 50 Arbeitsgruppen fortgeführt. Auch im Kreis Heinsberg wollen die Gemeinden in den kommenden Tagen erste Ergebnisse präsentieren. Erneut Kritik äußert nun der Diözesanrat des Bistums Aachen. „Nicht zum ersten Mal werden diözesane Räte plötzlich mit Vorlagen konfrontiert, an deren Entstehung sie nicht mitwirken durften. In einer sehr knappen Zeit sollen sie sich nun dazu äußern. Angesichts der Tragweite der Beratungen sind sie damit nicht einverstanden“, teilt der Rat in einem Statement mit.