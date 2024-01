Wirtschaft im Kreis Heinsberg Dienstleistungssektor wächst weiter

NRW-weit stieg die Zahl der Erwerbstätigen um 1,3 Prozent, im Kreis war der Zuwachs damit leicht höher als im Landesschnitt. Die höchsten Zuwächse gab es in Paderborn (plus 2,3 Prozent), Oberhausen (plus 2,2) und Münster (plus 2,1). Die einzigen drei Kreise oder kreisfreien Städte, in denen die Zahl sank, waren Hagen (minus 0,7), Siegen-Wittgenstein (minus 0,5) und Solingen (minus 0,2).