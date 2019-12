Informationskampagne im Kreis Heinsberg : Apotheken: eine von drei Säulen

Apotheker Jörg Haßiepen bedient eine Kundin in der Enten-Apotheke an der Karmelitergasse 2 in der Wegberger Fußgängerzone. Foto: Ruth Klapproth

Wegberg/Kreis Heinsberg Immer wieder verstopfen Menschen mit harmlosen Wehwehchen die Notaufnahmen. Wichtig ist die richtige Wahl der Anlaufstelle.

Überfüllte Notaufnahmen, volle Wartezimmer, Ärzte im Dauerstress. Besonders in den Wintermonaten sind in der medizinischen Notfallversorgung gute Nerven gefragt. Vor allem in den Krankenhäusern. Denn Ärzte berichten immer wieder darüber, dass Patienten mit harmlosen Wehwehchen wie Halsweh, Übelkeit und Kopfschmerzen die Notaufnahmen verstopfen.

Vor diesem Hintergrund gehen die Apotheken im Kreis Heinsberg kurz vor den Weihnachtsfeiertagen mit einer Informationskampagne an die Öffentlichkeit: „Die durch den Notdienst der Vor-Ort-Apotheken gewährleistete Selbstbehandlung ist eine gute Möglichkeit, dem Patienten schneller zu helfen und gleichzeitig die ärztlichen Notdienste zu entlasten“, sagt Jörg Haßiepen, der die Enten-Apotheke an der Karmelitergasse in der Wegberger Fußgängerzone führt und Pressesprecher der Apotheker im Kreis Heinsberg ist.

Info So finden Sie die nächste Notdienst-Apotheke Notdienst-Apotheke Die nächstgelegene Notdienst-Apotheke lässt sich bequem per Kurzwahl 22 8 33 von jedem Handy (69 Cent / Minute) oder unter der kostenlosen Rufnummer 0800 00 22 8 33 aus dem deutschen Festnetz finden. Eine SMS mit dem Inhalt „apo“ an die 22 8 33 (69 Cent/SMS) führt auch zu dem gewünschten Ergebnis. Internet Unter www.apothekennotdienst-nrw.de und www.aponet.de steht die Notdienstsuche auf der Startseite zur Verfügung. Smartphone Mit Smartphones lässt sich die App „Apothekenfinder“ über den PlayStore, AppStore und den WindowsMarket kostenlos herunterladen – hier findet man problemlos die nächste Notdienst-Apotheke.

Offenbar sind Patienten in vielen Fällen nicht ausreichend darüber informiert, welche im jeweiligen Fall die richtige Anlaufstelle für ihre gesundheitlichen Probleme ist. In einer Drei-Säulen-Übersicht werden die Anlaufstellen in der medizinischen Notfallversorgung nun explizit genannt: Notarzt und Notfallaufnahme (erste Säule), Ärztliche Bereitschaftsdienste (zweite Säule) und Notdienst der Apotheken am Ort (dritte Säule). Das Säulen-Modell soll die Gesundheitskompetenz der Menschen bei gesundheitlichen Beschwerden außerhalb der Zeiten des medizinischen und pharmazeutischen Regeldienstes fördern: „Patienten können durch ihr eigenes Verhalten und ein selbstständiges Einschätzen den geeigneten Ansprechpartner für ihre Beschwerden erreichen“, erklärt Jörg Haßiepen.

Erste Säule: Notarzt und Notfall­aufnahme Bei lebensbedrohlichen Fällen sind der Notarzt und die Notfallaufnahme der Krankenhäuser die ersten Anlaufstellen für Betroffene. Bei starken Brustschmerzen mit Herzbeschwerden oder schweren Verletzungen ist schnellstmöglich Hilfe über die kostenfreie Notruf-Nummer 112 zu holen.

Zweite Säule: Ärztliche Bereitschaftsdienste Bei Krankheiten oder Beschwerden, deren Behandlung nicht bis zum nächsten Tag oder bis zur nächsten ärztlichen Sprechzeit warten kann, stehen die ärztlichen Bereitschaftsdienste unter der kostenfreien Telefonnummer 116117 bereit. Sie sollten beispielsweise bei anhaltendem Brechdurchfall, Fieber und akuten Bauchschmerzen aufgesucht werden.