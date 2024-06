Freizeitaktivitäten im Kreis Heinsberg Das kunterbunte VHS-Programm – für jeden ist was dabei

Auch Sprachen lernen wird bei VHS leicht gemacht – Kurse in insgesamt elf Fremdsprachen, besonders die Konversationskurse ermöglichen mündliche Sprachkenntnisse intensiv zu trainieren. Wer sich vor dem Urlaub schnell die Grundkenntnisse in Englisch oder Niederländisch aneignen möchte, kann einen Englisch A1/1-Kompaktkurs oder einen Niederländisch A1/1-Kompaktkurs in Heinsberg an der Volkshochschule belegen. Der Englischkurs findet von Montag bis Freitag, 8. bis 12. Juli, statt, während der Niederländischkurs eine Woche später beginnt. Ab Montag, 15. Juli, erfolgt der Kurs an insgesamt zehn Vormittagen, bei denen die Teilnehmer jedoch die Möglichkeit haben, nur eine der beiden Wochen zu besuchen.