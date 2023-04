Im Kreis Heinsberg Deutsches Rotes Kreuz startet mit Ferienangebot

Ferienspiele gibt es in den Kommunen des Erkelenzer Landes schon seit vielen Jahren. Jetzt steigt aber auch der Heinsberger Kreisverband des Deutschen Rotes Kreuzes in die Jugendarbeit in den Ferien ein. Ab den Sommerferien stellt er an drei Standorten im Kreis ein Programm auf, bei dem die Kinder die vier Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft spielerisch erfahren können.