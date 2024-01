Zahlen für den Kreis Heinsberg Deutlich weniger Investitionen im Baugewerbe

Auch im Jahr 2022 floss der größte Teil der Investitionen in Nordrhein-Westfalen in die Anschaffung von Maschinen und maschinellen Anlagen. Landesweit wurden hier 612,3 Millionen Euro investiert, sieben Prozent weniger als im Vorjahr. Die Investitionen in Gebäude und Grundstücke (59,4 Millionen Euro) waren hingegen um satte 54,8 Prozent höher als im Vorjahr. Die vorliegenden Ergebnisse stammen aus der Investitionserhebung im Bauhauptgewerbe.