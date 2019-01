Worte zur Woche: Debatte über Frauenberatungsstelle

Kreis Heinsberg Die Forderung von SPD und Grünen, eine Frauenberatungsstelle im Kreis Heinsberg einzurichten, hat für viele und zum Teil hart geführte politische Debatten geführt. Grundsätzlich ist das gut, denn das Anliegen ist ein sehr ernstzunehmendes.

Häufig fühlen sich Frauen, die Hilfe suchen, allein gelassen, manchmal sind sie auch in großer Not, weil sie immer noch Gewalt erfahren und in einer psychisch sehr belastenden Lebensphase sind.