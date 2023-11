Spielplätze, Vereinsarbeit und Industriegeschichte Das sind die Heimatpreisgewinner des Kreises Heinsberg

Der erste Platz und damit ein Preisgeld in Höhe von 5000 Euro geht in diesem Jahr an die Spielplatz-Testerin Claudia Franzen. Franzen dokumentiert und testet seit dem Jahr 2022 die Spielplätze in unserer Region. Sie hat bereits mehr als 200 Spielplätze besucht und möchte Tipps geben, die schönen Orte im Kreis Heinsberg vorstellen und Aufmerksamkeit für die Zustände der Spielplätze schaffen. Neben ihrer umfangreichen Homepage und ihrem Instagram-Account hat sie eine Spielplatzkarte herausgebracht, auf der sie ihre Lieblingsorte vorstellt. „Claudia Franzen arbeitet eng mit den Behörden in der Region zusammen und sieht sich als Bindeglied zwischen den Behörden und Kindern, Eltern und Großeltern und hat so eine große Community mit Spielplatzfans geschaffen“, teilt die Kreisverwaltung mit. Zuletzt hat Franzen mit Mitstreitern angefangen, an einem weiteren Herzensprojekt zu arbeiten: den ersten vollständig inklusiven Spielplatz im Kreis Heinsberg. Derzeit ist sie auf der Suche nach einem geeigneten Grundstück.