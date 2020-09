Kommunalwahl 2020 : Das sind die Bürgermeister im Südkreis

Norbert Reyans (CDU) wurde in der Gemeinde Selfkant zum Bürgermeister gewählt. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenzer Land In Übach-Palenberg kommt es am 27. September zur Stichwahl, in Geilenkirchen gab es bei der Bürgermeisterwahl einen regelrechten Wahlkrimi. Das sind die Ergebnisse der Bürgermeisterwahl im südlichen Kreis Heinsberg.

Bei den Bürgermeisterwahlen in den sechs Städten und Gemeinden des südlichen Kreises Heinsberg gab es folgende Ergebnisse: In Gangelt setzte sich Guido Willems (CDU) mit souveränen 87,9 Prozent durch.

In Geilenkirchen gewann Daniela Ritzerfeld denkbar knapp mit 50,6 Prozent gegen den bisherigen Amtsinhaber Georg Schmitz (49,6 Prozent).

Neuer Bürgermeister der Stadt Heinsberg ist Kai Louis (68,8 Prozent).

In der Gemeinde Selfkant gewann CDU-Kandidat Norbert Reyans mit deutlichen 64,9 Prozent.

Heinz-Josef Schrammen bleibt Bürgermeister der Gemeinde Waldfeucht. Er kam auf 53,6 Prozent der Stimmen und holte damit im ersten Durchgang die notwendige Mehrheit.