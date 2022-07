Programm für Kinder und Erwachsene : Das hat die Selfkantbahn in den Ferien zu bieten

Kreis Heinsberg Spannende Einblicke hinter die Kulissen einer Welt aus längst vergangener Zeit: Kinder und auch Erwachsene kommen in Schierwaldenrath auf ihre Kosten.

Die Selfkantbahn macht auf ihre Mittwochsfahrten vom 29. Juni bis 24. August aufmerksam – als Ergänzung zu den an den Wochenenden verkehrenden Zügen. Gefahren wird mit einem historischen Triebwagen, wie er bis zur Einstellung des Personenverkehrs auf der im Volksmund „Heggeströöper“ genannten Geilenkirchener Kreisbahn, der Hausbahn der heutigen Museumseisenbahn Selfkantbahn, im Einsatz war. Bei großem Fahrgastandrang verkehrt ein Zug mit historischen Personenwagen, der von der 1955 in Köln gebauten Deutz-Diesellok V11 der Geilenkirchener Kreisbahn gezogen wird. Die Ausflugsfahrten starten um 15 Uhr ab Bahnhof Schierwaldenrath. Gemütlich geht es entlang von Hecken, Bäumen und Büschen durch viel Natur und schöne Orte.

Führungen für kleine und große Leute auf der Selfkantbahn Warum fällt die Lok nicht vom Gleis und wie lenkt man eine Eisenbahn? Was passiert mit der Kohle und den Unmengen Wasser, die in die Dampflok gefüllt werden? Brennt da wirklich ein richtiges Feuer drin? Tausend Fragen, denen Besucher auf den Grund gehen können. „Es geht uns darum, dass unsere Besucher die Eisenbahn anfassen, riechen und spüren können“ sagt Michael Detscher, der sich wie alle anderen Selfkantbahner in seiner Freizeit für den Erhalt der letzten schmalspurigen Eisenbahn in NRW einsetzt. Die Rechnung scheint aufzugehen. Pascal (10) und Lea (8) aus Düren und Jacob (3) aus Aachen waren bei einer Kinderführung begeistert: „Weiche stellen ist ganz schön schwer“ meint Pascal, „aber mein Papa hat mir geholfen, dann ging’s“. Lea hat es eher die Lok angetan: „Ich weiß jetzt wo der Heizer aufmacht und die Kohlen reinschippt“ erklärt sie. Der Eintritt ist kostenlos, die Selfkantbahner freuen sich aber über eine Spende für den weiteren Ausbau ihres lebendigen Museums. Die Termine: 24. Juli, 28. August und 4. September. Treffpunkt ist um 12.35, 15.15 und 15.45 Uhr, Bahnsteig in Schierwaldenrath.