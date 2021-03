Kreis Heinsberg : Corona-Inzidenz steigt auf 76,7

Erkelenzer Land Binnen einer Woche ist der Wert im Kreis Heinsberg um mehr als 16 gestiegen. Vor allem in Erkelenz gab es in dieser Zeit zahlreiche bestätigte Neuinfektionen.

In den vier Städten des nördlichen Kreises Heinsberg gab es am Dienstag 212 bestätigte Infektionen – 79 in Erkelenz, 61 in Hückelhoven, 42 in Wegberg und 30 in Wassenberg. Im Vergleich zum Vortag kamen 21 Corona-Nachweise hinzu, sechs Personen gelten nun als genesen.