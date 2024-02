Im Bistum Aachen Christen rufen zum „Klimafasten“ auf

(RP) Nach Karneval ruft die Kirche traditionell zum Fasten auf. Während sich dies meist auf den ganz klassischen persönlichen Konsum bezieht, fordern in diesem Jahr 24 evangelische und katholische Organisationen zu einer ganz besonderen Art des Fastens auf: Sie richten sich nicht nur an Politik und Wirtschaft, sondern an alle. Unter dem Motto „So viel du brauchst" argumentieren sie für einen einen verantwortungsvollen, klimagerechten Lebensstil.