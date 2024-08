Grünen-Mitgründerin aus dem Kreis Heinsberg Christa Nickels ist weiterhin gefragt

Der auch im Fernsehen ausgestrahlte Film zieht bis in die jüngste Zeit hinein weitere Film-, Rundfunk- und Buchprojekte nach sich, über die wir zu Hause in Waurichen mit Christa Nickels sprechen. Und wie gerufen, geht gerade auf dem Handy die neueste Einladung ein: zu einer Podiumsdiskussion zum Thema „Über den Glauben zur Politik. Religion und politisches Engagement von Frauen“ der Stiftung Theodor-Heuss-Haus im Oktober in Berlin. Die 72-Jährige nimmt an. Denn der Einsatz der kritisch-solidarischen Katholikin, langjähriges Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK), für mehr Frauenrechte in der Kirche ist bekannt. Übrigens wird Nickels auch auf dem Bistumstag der Katholischen Frauengemeinschaft (KfD) in Erkelenz am 28. September sprechen. Das Motto dort lautet: „Zwischenzeiten - Prophetinnen des Wandels“.