Antrag gestellt im Kreistag Heinsberg : CDU und Grüne wollen mehr Geld für Naturschutz

Erkelenzer Land In einem gemeinsamen Antrag wollen die Fraktionen von Grünen und CDU im Heinsberger Kreistag nun mehr Geld für den Naturschutz. Zu den bereits bestehenden 900.000 Euro sollen weitere 200.000 Euro hinzukommen.

Bislang hat der Kreishaushalt pro Jahr Mittel in Höhe von 600.000 Euro für den Erwerb von Flächen für den Naturschutz vorgesehen. Diesen Betrag hatte der Kreis in diesem Jahr bereits auf 900.000 Euro erhöht. CDU und Grüne wollen nun, dass für die kommenden beiden Jahre weitere 200.000 Euro hinzukommen, mit denen auf kreiseigenen Liegenschaften oder Liegenschaften Dritter (etwa Kooperationsprojekte mit Landwirten, Wasserverband oder Kommunen) Unterhaltungsmaßnahmen betrieben werden können. 2024 soll dann geprüft werden, ob der Betrag erneut erhöht werden muss.

Der Grunderwerb für Naturschutzzwecke sei grundsätzlich förderfähig, sodass derzeit die Kosten ganz oder zumindest in Teilen zurückfließen, sagen die beiden Fraktionen. Die bislang zur Refinanzierung der Grunderwerbe verwendeten Gelder stammten „in erster Linie aus Ausgleichszahlungen für die Installation von Windkraftanlagen“, heißt es in dem Antrag, der am Montag in der Sitzung des Kreisausschusses auf der Tagesordnung steht. Es sei aber, so die Fraktionen, damit zu rechnen, dass diese Zahlungen in absehbarer Zukunft deutlich geringer ausfallen werden.