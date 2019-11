Kommunalwahl 2020 : CDU will im Kreis Heinsberg alle Bürgermeisterposten holen

Kreis Heinsberg 2020 werden die Stadträte und Bürgermeister neu gewählt. Die CDU im Kreis Heinsberg spricht von großen Herausforderungen und einem großen Ziel.

Mit starken Ergebnissen hat die CDU im Kreis Heinsberg ihren Vorstand im Amt bestätigt, und so gehen die Christdemokraten gestärkt in ein Jahr „großer Herausforderungen“. Dieses hat Vorsitzender Bernd Krückel beim Kreisparteitag in Tüddern angekündigt: „In zwei Kommunen stellen wir derzeit die Bürgermeister nicht, wollen dies in Zukunft aber wieder tun. Fünf unserer Bürgermeister treten nicht wieder an, zwei haben ihren Wiederantritt erklärt und zwei noch nicht. Wir sind sehr froh, dass Landrat Stephan Pusch schon sehr frühzeitig gesagt hat, dass er 2020 erneut kandidiert.“ Für die CDU im Kreis Heinsberg bedeute diese Situation „eine Herausforderung, so groß wie nie“. Ziel sei es, betonte Krückel, nach dem Kommunalwahl im kommenden Herbst alle Bürgermeister zwischen Erkelenz und dem Selfkant, Wegberg und Übach-Palenberg zu stellen. Er rief dazu auf, „nach innen zu diskutieren und nach außen geschlossen aufzutreten“.