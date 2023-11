Im Kreis Heinsberg CDU fordert „180-Grad-Wende“ bei Bürokratie

Der Nationale Normenkontrollrat hat in seinem Jahresbericht 2023 festgestellt, dass die Bürokratiekosten für Unternehmen, Bürger und Behörden um 9,3 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind. Auch der einmalige Erfüllungsaufwand war im Berichtszeitraum mit 23,7 Milliarden Euro so hoch wie nie. Davon entfielen 20,2 Milliarden Euro auf die Wirtschaft. Der Normenkontrollrat hatte den Bericht in der vergangenen Woche an Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) übergeben. „Weniger, einfacher, digitaler. Bürokratie abbauen. Deutschland zukunftsfähig machen“ – so war das Papier überschrieben.