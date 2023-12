Kreis Heinsberg CDU erklärt Ablehnung für VHS-Projekt

Worum es bei dem Projekt geht: Für das kommende Jahr hatte die VHS erstmals signalisiert, in Kooperation mit dem Diakonischen Werk des Kirchenkreises Jülich ein Projekt zum Thema „Grundbildung im Sozialraum“ angehen zu wollen. Das sollte sich über das ganze Jahr 2024 erstrecken. Durch aufsuchende Bildungsarbeit sollen bildungsferne Schichten an eine bedarfsgerechte Weiterbildung herangeführt und in einem zweiten Schritt Ehrenamtler, die in den Quartieren wohnen, geschult und begleitet werden, um die Bildungsarbeit vor Ort weiterzuführen und Interessierte in Angebote der Volkshochschule zu vermitteln.