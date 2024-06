Feier im Kreis Heinsberg Bunte Vielfalt beim dritten CSD

Natürlich hatte „Vielfalt“-Vorstand Heinz Küppers als Männer verschleißende Gräfin Henriette von Küppersbusch sein Heimspiel mit Gesang und Satire auf der Bühne. TV-bekannter Szene-Stargast des Abends war wie schon in Wegberg Drag-Queen Pam Pengco, hinter deren Maske sich der Erkelenzer David Kirfel verbirgt. In der Kölner Szene ist Pam durch ihr kultiges „Bitchy Bingo“ bekannt, das die sie auch diesmal als launig-lustige Quasselstrippe mit einer gehörigen Portion Selbstironie moderierte, zum Spaß für die Mitspielenden auf dem Rathausplatz. Die erfuhren auch so manches von ihrem Werdegang, etwa dass Pengco nach dem Abi in Erkelenz beim Lehramtsstudiuum in Köln – tatsächlich Sport und katholische Theologie – in Kontakt zur Stand-up-Comedy-Szene kam. Eine Liebeserklärung an die familiären CSDs in ihrem Heimatkreis gab es auch – und quasi die Selbst-Einladung zum nächsten CSD 2025 in Hückelhoven.