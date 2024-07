Kreis Heinsberg Bundespolizei beschlagnahmt Messer und Stock

Ein 42-jähriger Deutscher fiel den Beamten in der Kontrollstelle in Aachen-Lichtenbusch an der BAB 44 auf. Er hatte verbotenerweise einen Teleskopschlagstock dabei. Nach seiner Aussage wollte er diesen als Glasbrecher bei einem Unfall nutzen. Der Teleskopschlagstock wurde beschlagnahmt und er konnte nach der Anzeigenaufnahme seine Fahrt fortsetzen.