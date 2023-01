Antrag der SPD Braucht der Kreis Heinsberg ein Azubi-Wohnheim?

Ein Wohnheim für Auszubildende will die Kreis-SPD im Kreis Heinsberg realisieren. In einem entsprechenden Antrag vom 10. Januar fordern die Sozialdemokraten: „Die Kreisverwaltung prüft in Abstimmung mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises und handelnden Akteuren die Realisierung eines Azubi-Wohnheims im Kreis Heinsberg und stellt die Ergebnisse vor. Dabei sollen auch Fördermöglichkeiten eruiert werden.“ Das Thema stand nun zur Debatte in der Sitzung des Kreisausschusses.