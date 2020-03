Coronakrise im Kreis Heinsberg : Bischof dankt Landrat Pusch für vorbildliches Krisenmanagement

Kreis Heinsberg In einem Offenen Brief zur Krise durch die Ausbreitung des Corona-Virus bedankt sich der Aachener Bischof Helmut Dieser bei Landrat Stephan Pusch für dessen entschlossenes Krisenmanagement. Pusch trage entscheidend zum Gemeinwohl bei.

Der Aachener Bischof Helmut Dieser schreibt in einem Offenen Brief an Landrat Stephan Pusch: „Die Menschen im Landkreis Heinsberg durchleben derzeit die tiefgehende Krise durch die Ausbreitung des Corona-Virus in Deutschland in vorderster Reihe. Durch den unermüdlichen und hochprofessionellen Einsatz, den Sie als Landrat persönlich leisten in steter und enger Zusammenarbeit mit Ihrem Krisenstab, können die Erfahrungen, die Sie in Heinsberg mit den Belastungen durch das Virus machen, für unser ganzes Land als Orientierung dienen.“