Dreister Fall im Kreis Heinsberg Betrügerin bestiehlt Frau in Seniorenwohnhaus

Einen besonders dreisten Diebstahl hat es am Dienstag in einem Seniorenwohnhaus in Geilenkirchen gegeben. Wie die Polizei mitteilte, verschaffte sich dort eine Betrügerin unter dem Vorwand, eine Caritas-Mitarbeiterin zu sein, Eintritt in die Wohnung einer älteren Frau. Sie gab an, über eine Spendenaktion informieren zu wollen. Die Bewohnerin ließ die Frau hinein und schloss die Tür hinter sich. Nach einiger Zeit bemerkte die Seniorin jedoch, dass die Wohnungstür doch nicht zu war. Sie schloss sie daraufhin und führte das Gespräch mit ihrer Besucherin fort. Als diese später die Wohnung verließ, bemerkte die Geilenkirchenerin, dass sich während der Unterhaltung eine weitere unbekannte Person unbemerkt in der Wohnung aufgehalten haben muss, nach Wertgegenständen suchte und eine Armbanduhr stahl.