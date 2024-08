Kreis Heinsberg Betrüger stiehlt Smartphone

Am Mittwochabend, 31. Juli trat ein Spendensammler gegen 19.20 Uhr auf der Hochstraße in Heinsberg an den Tisch eines Eiscafés, an dem zwei Frauen saßen. Eine der Frauen hatte ihr Smartphone sichtbar auf dem Tisch abgelegt. Der Unbekannte legte den Frauen ein Blatt Papier vor, auf dem etwas stand und bat um Spenden. Als er abgewiesen wurde, verließ er die Örtlichkeit. Kurz darauf stellte die Handybesitzerin fest, dass auch ihr Smartphone verschwunden war.