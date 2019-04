Frühjahrsbericht der Handwerkskammer Aachen : Kreis Heinsberg: Beste Stimmung im Handwerk

Kreis Heinsberg Konjunktureller Rückenwind beflügelt das Handwerk. Fachkräfte werden händeringend gesucht.

Von bester Stimmung in den Handwerksbetrieben im Kreis Heinsberg berichtet die Handwerkskammer Aachen. Hauptgeschäftsführer Peter Deckers legte in den Betriebsräumen von Wurstspezialitäten Esser in Erkelenz-Lövenich das Ergebnis der Frühjahrs-Konjunkturumfrage vor, an der sich 60 Unternehmen aus dem Kreis Heinsberg beteiligten. „Das Winterhalbjahr ist wegen des milden Wetters und guten binnenwirtschaftlichen Rahmenbedingungen in allen Regionen des Kammerbezirks Aachen gut gelaufen. An der Spitze steht mit 97 Prozent positiver Nennungen das Handwerk im Kreis Heinsberg“, sagte Peter Deckers.