Rajon Nikopol Kreis Heinsberg beschließt Partnerschaft mit ukrainischem Kreis

Bereits im Februar hatte der Kreistag beschlossen, eine Städte- oder Solidaritätspartnerschaft mit einer größeren Stadt, einem Rajon, vergleichbar mit einem Kreis, oder einem der 24 Oblaste, also Regionen der Ukraine anzustreben. Diese Partnerschaft soll auch nach den Kriegshandlungen fortgesetzt und gepflegt werden. In der Sitzung des Ausschusses für Kultur, Partnerschaft und Tourismus im Mai informierte die Verwaltung, dass sie gemeinsam mit der „Servicestelle – Kommunen in der einen Welt“ eine geeignete Stadt oder einen geeigneten Kreis in der Ukraine auswählen werde. Im Juli konnte der Landrat den Fraktionen mitteilen, dass unter Vermittlung der Servicestelle Kontakt zum Rajon Nikopol aufgenommen wurde, der eine entsprechende Solidaritätspartnerschaftsanfrage veröffentlicht hat. Kreisrechtsdirektor Philipp Schneider vertrat den Kreis Heinsberg dann bei einem Onlinetreffen mit der Servicestelle und dem Rajon Nikopol. „Seitens des Vorsitzenden des Rajonsrates, Dmytro Bychkov, wurde das Interesse des Kreises Heinsberg an einer Solidaritätspartnerschaft mit dem Rajon Nikopol sehr begrüßt“, heißt es dazu in einer Mitteilung des Kreises. Neben aktuellen kriegsbedingten Unterstützungsbedarfen im Rajon brachte Bychkov den perspektivischen Wunsch nach einer langfristigen Partnerschaft mit dem Kreis Heinsberg zum Ausdruck.