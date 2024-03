Ein weiterer Schritt im Tierschutz Kreis Heinsberg beschließt Katzenschutzverordnung

Diese Tiere sind den Kontakt zu Menschen nicht gewöhnt und oft entsprechend scheu. In den meisten Fällen müssen sie um ihr Überleben kämpfen. In den vergangenen sieben Jahren konnten aufgrund des Engagements von Tierschützern durchschnittlich rund 400 Katzen aus dem Kreisgebiet pro Jahr kastriert werden, finanziert mit Spenden oder auch Fördermitteln des Landes. Das sind durchaus beachtliche Zahlen und ein großes ehrenamtliches Engagement – was aber schlussendlich nicht zu einer Reduktion der Anzahl der frei lebenden Katzen geführt habe, heißt es seitens der Kreisverwaltung. Vor allem in der Corona-Zeit hätten sich viele Menschen Katzen als Haustiere abgeschafft und sie später wieder abgeben wollen, was die Tierheime aus allen Nähten platzen lässt.