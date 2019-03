Kreis Heinsberg berät über Frauenberatungsstelle: Gewalt gegen Frauen – steigende Zahlen

Kreis Heinsberg 398 Fälle von häuslicher Gewalt gegen Frauen mit männlichen Beschuldigten wurden im Kreis Heinsberg der Polizei im vergangenen Jahr gemeldet. 2015 waren es 104 Fälle weniger. Die Kreispolitik berät deshalb die Frage nach eine Frauenberatungsstelle weiter.

Dass dies auf Zustimmung der Kreistagsfraktionen fällt, wurde bereits in der kurzen Aussprache nach dem Bericht der Sozialdezernentin deutlich. Karl-Heinz Röhrich (SPD) bat bis zur nächsten Sitzung um ein Konzept und Norbert Spinrath (SPD) forderte dazu auf, die Polizei einzubeziehen, die andernorts Frauen nach Gewalterfahrungen an entsprechende Beratungsstellen vermittelt: „Das dürfte eine sprunghafte Verbesserung für Frauen bedeuten.“ Dass dieses Vorgehen von der Kreispolizei Heinsberg ebenfalls gewünscht werde, ergänzte Sozialdezernentin Ritzerfeld, während Monika Kohnen (beratendes Ausschussmitglied) anregte, auch die Gründung einer Selbsthilfegruppe in das Konzept einzubeziehen: „Der Schritt in eine Beratungsstelle könnte für betroffene Frauen möglicherweise eine zu große Hürde darstellen.“