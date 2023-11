Mit sechsstelliger Fördersumme Kreis Heinsberg bekommt einen Mundart-Atlas

INFO

Förderung Dass die Initiatoren für ihren Mundartatlas eine hohe Fördersumme benötigen würden, wenn sie das Projekt entsprechend umsetzen wollen, war allen Beteiligten klar. Gleichzeitig wuchs insgeheim auch die Unsicherheit ob der hohen Summe.

Zitat Mut machte letztlich aber auch eine alte Redewendung, die zur Frage der Beantragung von Zuschüssen sehr gut passte. Der lange verstorbene Waldenrather Viehhändler Leo Heffels aus sagte einst zu Hans-Josef Heuters Vater, Martin Meuter: „Meät, we de bong es vör de vroere, es et net weät, dat`m jet jevs!" Übersetzt heißt das so viel wie: „Martin, wer zu ängstlich ist zu fragen, der ist es nicht wert, dass du ihm was gibst!“ Heuter und seine Mitstreiter nahmen es sich zu Herzen.