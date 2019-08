Kreis Heinsberg : Baufirmen haben noch 39 freie Ausbildungsplätze

Per Fortbildung können es Azubis in der Baubranche bis zum Polier oder Bauleiter bringen. Foto: IG BAU

Kreis Heinsberg Bei Baufirmen im Kreis Heinsberg gibt es zurzeit noch 39 freie Ausbildungsplätze. Darauf weist die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) hin.

Nach Angaben der Arbeitsagentur sind in ganz Nordrhein-Westfalen noch rund 1700 Ausbildungsstellen in der Branche zu vergeben.

„Eine Ausbildung zum Maurer, Zimmerer oder Straßenbauer ist nicht nur gut bezahlt, sondern bietet auch solide Job-Perspektiven. Gebaut wird immer“, sagt Michael Napetschnig. Der Bezirksvorsitzende der IG BAU Aachen geht mit Blick auf fehlenden Wohnraum in den Großstädten und den Mangel an Sozialwohnungen davon aus, dass Facharbeiter auch in den nächsten Jahren „händeringend“ gebraucht werden. „Allein mit Hilfskräften zieht man kein Haus hoch“, so Napetschnig. Auch bei der Sanierung von Straßen, Schienen und Gebäuden bleibe der Bedarf an Spezialisten hoch.