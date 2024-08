Giftige Pflanze im Kreis Heinsberg Bauern warnen vor Jakobskreuzkraut

„Was für Spaziergänger vermeintlich idyllisch aussieht, stellt für Rinder und Pferde eine ernste Gefahr dar“, teilt die Kreisbauernschaft mit. Sie will daher Bürger, aber auch andere Landwirte und die Stadtverwaltungen sensibilisieren, auf das Vorkommen der giftigen Pflanze zu achten. „Denn die giftigen Inhaltsstoffe des Jakobskreuzkrautes bleiben auch in Heu und Silage erhalten und können bei Tieren erhebliche gesundheitliche Schäden verursachen. Auch für Menschen geht eine Gefahr durch die Pflanze einher“, heißt es. Charakteristisch für die Blüten sind die kleinen, federartigen Blätter und der dicke Stempel, häufig wird das Jakobskreuzkraut aber auch mit anderen gelben Pflanzen verwechselt, die ebenfalls auf Wiesen und am Wegrand wachsen.