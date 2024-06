Heinsberger Bauern kritisieren neue Verordnung „Was für ein Absurdistan der EU-Bürokratie“

Die neue Verordnung besagt, dass bestimmte Rohstoffe und Erzeugnisse nur dann in der EU gehandelt oder produziert werden dürfen, wenn sie nicht mit Entwaldung und Waldschädigung in Zusammenhang stehen. „Richtet sich die Verordnung ursprünglich gegen das massenhafte Abholzen von Urwäldern in anderen Teilen der Welt, droht nun ausgerechnet den heimischen Rinderhaltern ab 2025 neue Bürokratie“, heißt es in dem Schreiben. Demnach müssen die Betriebe ab dem kommenden Jahr neben einer gesonderten Registrierung und Abgabe von Sorgfaltspflichterklärungen auch eine Geolokalisation der beweideten Flächen als sechsstellige Dezimalzahl der Längen- und Breitengrade sowie den Zeitraum der Erzeugung vor Abgabe jedes einzelnen Rindes nachweisen.