Luxusautos im Kreis Heinsberg gestohlen Bande muss sich vor Gericht verantworten

Der 22-Jährige und der 37-Jährige sollen demnach im Oktober 2019 mit weiteren Mittätern beschlossen haben, künftig Fahrzeuge zu stehlen, um sie im Anschluss entweder unmittelbar zu verkaufen oder zunächst in eigens angemieteten Garagen in ihre Einzelteile zu zerlegen, um diese dann zu verkaufen. Insgesamt wirft die Anklage ihnen acht Fälle vor, in manchen davon soll es beim Versuch des Diebstahls geblieben sein. Teilweise seien die Täter in Wohnungen der Fahrzeugeigentümer eingebrochen, um dort die Schlüssel zu stehlen. Der Gesamtschaden soll bei 350.000 Euro liegen.