AWO-Beratungsstelle im Kreis Heinsberg : 178 Frauen im Schwangerschaftskonflikt

Kreis Heinsberg Die AWO-Beratungsstelle für Schwangerschaftskonflikte, Familienplanung und Sexualität hat ihren Jahresbericht vorgestellt. Die Beratungsstelle hat regen Zulauf. Im Jahr 2018 suchten insgesamt 498 Personen Rat.

„Die vielfältigen Fragen und Problemlagen der Ratsuchenden erfordern ein hohes Maß an Sachkenntnis in den Bereichen psychosoziale Beratung und Sozialrecht“, erklärte Birgit Goertz. Durch Zuzug und Familiennachzug von Flüchtlingen aus Krisenregionen ergeben sich zusätzliche Herausforderungen in der Beratung: „In 74 Beratungsfällen musste dabei ein Sprachmittler eingebunden werden“, so Goertz.