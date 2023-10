Im Kreis Heinsberg Autodiebe fahren sich in Baustelle fest

Ein Autodiebstahl im Kreis Heinsberg hat für mehrere unbekannte Täter ein ungeplantes Ende genommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde sie am frühen Freitagmorgen zu einem Einsatz zur Friedhofstraße im Selfkant gerufen, wo sich ein fahrerloser weißer Mercedes Sprinter offensichtlich in einer Baustelle festgefahren hatte. Eine Überprüfung ergab, dass der Wagen zuvor in Heinsberg-Kirchhoven gestohlen worden war. Zeugen hörten im Selfkant gegen 2 Uhr Geräusche an der Baustelle und bemerkten mehrere Personen, die in zwei weiteren Fahrzeugen in Richtung Saeffelner Weg flüchteten. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Sie sollen sich unter 02452 9200 melden.