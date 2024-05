Für den Kreis Heinsberg Auch SPD fordert mehr Aktionen gegen Extremismus

Programm „Demokratie leben!“ eine Möglichkeit, die lokalen Akteure in ihrer Arbeit zu stärken und der Demokratieförderung und Extremismusprävention mehr Gewicht zu verleihen“, so die Sozialdemokraten. Im kommenden Jahr beginne eine neue Förderperiode, in der ein entsprechendes Projekt dann bis 2032 laufen könnte. Kommunen, die Interesse haben, müssen dieses im zweiten Quartal dieses Jahres bekunden. Der Antrag soll am 16. Mai im Heinsberger Kreistag behandelt werden.