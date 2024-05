Kreis Heinsberg bittet um Mithilfe Asiatische Hornisse breitet sich aus

(cpas) Der Klimawandel und die Globalisierung sorgen dafür, dass sich die Natur auch in Westdeutschland zunehmend verändert. Während viele Tiere und Pflanzenarten zunehmend vor dem Aussterben bedroht sind, gibt es auch zahlreiche neue Lebewesen in der Region. Eine dieser sogenannten „invasiven Arten“ ist die Asiatische Hornisse, die sich in den vergangenen Jahren verstärkt auch am Niederrhein ausgebreitet hat.