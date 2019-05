Arbeitslosigkeit im Kreis Heinsberg erneut gesunken : Besser als der Bundeswert

Die Arbeitsagentur Aachen-Düren ist auch für den Kreis Heinsberg zuständig und hat ihren Sitz an der Roermonder Straße in Aachen. Foto: Speen

Erkelenz Zwei Geschäftsstellen der Arbeitsagentur im Kreis Heinsberg erreichen im April eine niedrigere Arbeitslosenquote als der Bundeswert.

Erneut ist die Arbeitslosigkeit im Kreis Heinsberg zurückgegangen. Noch 6851 Menschen waren im April bei der Arbeitsagentur ohne Job gemeldet, teilte diese am Dienstag in Aachen mit. Das waren 192 Personen weniger als im März und 354 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug im April 5,1 Prozent, während sie sich vor einem Jahr noch auf 5,4 Prozent belaufen hatte.

Bundesweit sank diese Quote im April auf 4,9 Prozent. Somit liegt der Kreis Heinsberg nicht weit entfernt von diesem Wert. Die Geschäftsstellen der Arbeitsagentur in Erkelenz (mit Hückelhoven und Wegberg) und in Heinsberg (mit Wassenberg) unterschritten diesen Wert sogar mit 4,8 beziehungsweise 4,7 Prozent, wohingegen die dritte Geschäftsstelle im Kreisgebiet in Geilenkirchen auf eine Arbeitslosenquote von 6,3 Prozent kam. Von den derzeit 6851 Arbeitslosen im Kreis Heinsberg sind 45,6 Prozent Frauen.