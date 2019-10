Im Kreis Heinsberg : Arbeitslosigkeit geht geringfügig zurück

Kreis Heinsberg Die Arbeitslosigkeit ist in der Region Aachen, Düren und Heinsberg im September deutlich auf 36.414 Menschen zurückgegangen. Im Kreis Heinsberg ging sie nur leicht zurück, dabei entwickelte sich der Bezirk Erkelenz besser.

Durch die Bewegungen auf dem Arbeitsmarkt veränderten sich auch die Arbeitslosenquoten an den zehn Standorten der Arbeitsagentur Aachen-Düren. Die Spanne reichte im September von 3,3 Prozent in Monschau bis 7,5 Prozent im Stadtgebiet von Aachen. Im Stadtgebiet Aachen beträgt die Quote 7,5 Prozent (August: 7,7 Prozent), in Alsdorf beträgt die Quote 6,4 Prozent (August: 6,8), in Eschweiler 7,1 Prozent (August: 7,5), in Stolberg 7,3 Prozent (August: 7,5), in Monschau 3,3 Prozent (August: 3,4), in Düren betrug die Arbeitslosenquote 6,5 Prozent (August: 6,6), in Jülich 5,3 Prozent (August: 5,7), in Erkelenz 4,7 Prozent (August: 4,9), in Geilenkirchen 5,8 Prozent (August: 5,9) sowie in Heinsberg 4,7 Prozent (August: ebenfalls 4,7).