Aktion im Kreis Heinsberg Arbeitsagenturen sprechen über Berufschancen

Ob Pflegedienst, Baubranche, Stadtverwaltung oder Fleischertheke: Den Fachkräftemangel spürt man in Deutschland bereits jetzt in so gut wie jedem Bereich des Lebens. Dass sich das in naher Zukunft verbessert, ist nicht zwingend abzusehen. Rund 2000 aktuelle Ausbildungsstellen sind Ende August allein im Bezirk Aachen-Düren, zu dem auch der Kreis Heinsberg zählt, unbesetzt gewesen. Das teilt die Agentur für Arbeit mit. Sie wirbt deshalb weiterhin für Azubis und macht auf die guten Chancen für Berufseinsteiger aufmerksam. Nach dem Motto: „Wandel als Chance nutzen“.