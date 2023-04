Medikamentenversorgung im Kreis Heinsberg Wo über die Osterfeiertage Apotheken geöffnet sind

Auch an den Osterfeiertagen garantieren die Notdienst-Apotheken im Kreis Heinsberg die Versorgung mit notwendigen Arzneimitteln. Direkt in Wegberg sind an zwei Tagen Apotheken geöffnet. „Wer dringend ein Arzneimittel benötigt, wird es in einer diensthabenden Apotheke in der Nähe bekommen“, versichert Jörg Haßiepen, Pressesprecher der Apotheker im Kreis Heinsberg. „Nach wie vor besteht auch in Wegberg ein Engpass für Antibiotikamittel für Kinder. Dauermedikationen für Ostern sollten am besten zügig bestellt werden, damit sie rechtzeitig geliefert werden können.“