Gesundheitsprävention im Kreis Heinsberg Lehrreiches Theater für 1000 Kita-Kinder

Zu den beiden fantasievollen Vorstellungen begrüßte AOK-Regionaldirektor Heiko Jansen jeweils etwa 500 kleine Besucher. „Wir freuen uns sehr, auf diese Weise die Präventionsarbeit der Lehr- und Erziehungskräfte zu unterstützen und eine so große Anzahl mit diesem besonderen und hochwertigen Angebot zu erreichen", betonte er im Gespräch mit unserer Redaktion. Das Präventionsprogramm „Henrietta & Co. – Gesundheit spielend lernen" ist nicht neu. Bereits seit zwei Jahrzehnten hat sich die Krankenkasse zum Ziel gesetzt, auf diese Weise die körperliche und psychische Gesundheit der Kinder zu stärken. Ausgewogene Ernährung, ausreichende Bewegung sowie das seelische Wohlbefinden bezeichnet Jansen als „drei Säulen für die gesunde Entwicklung der Kinder". Die in der Kindheit erlernten Verhaltensmuster und Gewohnheiten manifestierten sich oft für das weitere Leben, so der AOK-Regionaldirektor. Faktoren wie ein stabiles Selbstbewusstsein, ein positives Bild vom eigenen Ich und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten machten Kinder stark und bildeten gleichzeitig eine gute Ausgangsbasis für die Zukunft. Das Programm „Henrietta & Co." sei dabei ein wichtiger Baustein. Ziel sei es, den Mädchen und Jungen schon möglichst früh gesunde Verhaltensmuster beizubringen und ein Bewusstsein für die Bedeutung der eigenen Gesundheit zu vermitteln.