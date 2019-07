Anton-Heinen-Volkshochschule mit neuem Jahresprogramm : 1700 Angebote von Sprache bis Technik

Kreis Heinsberg Ob Schulabschluss auf dem zweiten Bildungsweg, Konzerte, Kurse in Zumba oder Suchmaschinenoptimierung – die Volkshochschule des Kreises Heinsberg macht viele Angebote. Vorgestellt werden sie im neuen Jahresprogramm.

Besonders umfangreich ist das Angebot an Kultur und Literatur, so dass die VHS ihrem Ruf als wichtiger Akteur in der Kulturarbeit im Kreisgebiet wieder gerecht werden kann. Zu den Höhepunkten werden sicherlich die Neujahrskonzerte in Hückelhoven und Übach-Palenberg, das Muttertagskonzert in Wegberg, ein interkulturelles Kirchenkonzert in Heinsberg sowie ein Mitsingkonzert in Geilenkirchen und der Auftritt des Entertainers Götz Alsmann in Wassenberg ebenso wie die Meisterkonzerte in Erkelenz gehören.