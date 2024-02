Nach Karnevals-Vorfall im Kreis Heinsberg Anstecker soll Respekt für Einsatzkräfte zollen

Dass dieser symbolische Akt der Unterstützung notwendig ist, zeigten auch jüngst die Vorfälle beim Karneval im Kreis Heinsberg. Vor allem ein Vorfall bei einer Karnevalsparty in Gangelt sorgte für Erschrecken: Polizisten hatten in der Bürgerhalle in Hastenrath versucht, einen Streit zu schlichten. Dabei wehrte sich eine Frau mit Schlägen gegen die einschreitenden Beamten. Als diese die Frau daraufhin zu Boden brachten, kamen zehn bis 15 weitere Menschen hinzu, unter anderem kam es zu Flaschenwürfen und Beleidigungen gegen die Einsatzkräfte. „Eigentlich wollten die Beamten den Streit schlichten, zum Schluss sind sie es, die sich gegen Gewalt und Beleidigungen wehren müssen“, heißt es in der Mitteilung der Kreissparkasse. Auch der Rettungsdienst des Kreises Heinsberg berichtete im vergangenen Jahr, dass Widerstand gegen Rettungskräfte zunehmend zum Problem werde.