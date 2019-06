Besorgniserregende Entwicklung im Kreis Heinsberg : Demenzkranke: angespannte Versorgungssituation

Der Gesundheitsreport der AOK aus dem Jahr 2014 hat einen extrem hohen Psychopharmakaverbrauch in Pflegeheimen im Kreis Heinsberg aufgedeckt. Foto: dpa/Jens Büttner

Kreis Heinsberg Die Alzheimer-Gesellschaft Kreis Heinsberg hat mit Vorstand und Mitgliederversammlung beschlossen, der gemeinsamen Arbeit für Demenzkranke eine neue Form zu geben.

Alle Vorstands- und Beiratsmitglieder bleiben in dem inzwischen geschaffenen Netzwerk dieser wichtigen Aufgabe weiterhin verbunden. Der Vereinsform auf Kreisebene bedarf es aber hierfür nicht mehr, sodass die bereits eingegangenen und auch die eingehenden Spendengelder künftig zweckdienlicher an die bundesweite Alzheimer-Gesellschaft mit Sitz in Berlin weitergeleitet werden.