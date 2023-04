Aktionswoche der Arbeitsagenturen im Rheinland Berufe orientieren sich an der Zukunft

Am 3. Mai soll es daher in Aachen um das Thema „Handwerk hat Zukunft jetzt erleben“. Interessierte können vor Ort die Chancen und die beruflichen Möglichkeiten des Handwerks kennenlernen. Oder das Stichwort Logistik. „Der Warenverkehr nimmt zu, Berufe in der Logistikbranche boomen, mit ihnen wird die Zukunft gestaltet“, sagen die Experten. So wird es am 6. Mai in Köln einen Tag der Logistik geben, an dem sich Unternehmen wie UPS und die Deutsche Bahn vorstellen. Und wie funktioniert nachhaltiges Studieren? Wie die verschiedenen Studiengänge der Zukunft aussehen, soll in einer Online-Veranstaltung im Verlauf der Aktionswoche geklärt werden.