Krankenhäuser im Kreis Heinsberg Aktion für Patientensicherheit

(RP) Am Sonntag, 17. September, ist der Tag der Patientensicherheit. Die drei Krankenhäuser des Kreises Heinsberg, das Hermann-Josef-Krankenhaus in Erkelenz, das St. Elisabeth-Krankenhaus in Geilenkirchen sowie das Städtische Krankenhaus in Heinsberg haben sich zu diesem Zweck wieder zusammengeschlossen und ihre Aktionen miteinander abgestimmt. Über die unterschiedlichsten Wege bringen sie das Thema sowohl ihren Patientinnen und Patienten als auch ihren Mitarbeitenden näher.