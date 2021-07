Vortrag im Umweltausschuss des Kreises Heinsberg : Tabuflächen gegen zu viel Photovoltaik

Erkelenzer Land Die Heinsberger Kreisverwaltung sieht die Nutzungsmöglichkeiten von Agro-Photovoltaik nicht in der klassischen Landwirtschaft. Im Kreisumweltausschuss wurden alternative Einsatzoptionen benannt.

Agro-PV ist ein Verfahren zur landwirtschaftlichen Haupterzeugung und sekundären Solarstromproduktion auf einer Agrarfläche. Dismom sieht im Kreis Heinsberg Möglichkeiten im Bereich Gartenbau und Sonderkulturen sowie Tierhaltung, aber nicht in der klassischen Landwirtschaft. „Auch stellt sich die Frage der Nachhaltigkeit im globalen Ökosystem.“ Ist es tatsächlich sinnvoll, die immer geringer werdenden landwirtschaftlichen Flächen mit PV-Anlagen zu bestücken und gleichzeitig Lebensmittel aus aller Welt zu importieren statt zu hierzulande zu produzieren? Die freie Landschaft werde zunehmend ein knappes Gut. „Natur-und Landschaftsschutzgebiete aber auch offene Bördelandschaften sollten nicht für Agro-PV genutzt werden.“

Quote sinkt auf 5,6 Prozent

Quote sinkt auf 5,6 Prozent : Im Juni weniger Arbeitslose im Erkelener Land

Umfrage – so umweltbewusst ist die Kreisverwaltung

Kreis Heinsberg : Umfrage – so umweltbewusst ist die Kreisverwaltung

Dismom beließ es in seinem Vortrag nicht an der Skepsis und den Zweifeln, er bot Alternativen zur Nutzflächen tangierenden Agro-PV an: Die Nutzung von Dachflächen etwa oder die Bevorzugung von bereits versiegelten Flächen, beispielsweise Parkplätze oder Parkdecks. Denkbar sei Agro-PV etwa bei Dauerkultur, beispielsweise Obstplantagen, bei denen ohnehin teilweise eine Beschattung erforderlich sei. Nutzbar seien schwimmende PV-Anlagen auf Baggerseen, und auch die Kreisverwaltung sieht Möglichkeiten für entsprechende Anlagen auf kreiseigenen Liegenschaften. Dismon bringt dabei ehemalige Mülldeponien oder Ausgleichsflächen entlang der EK 5 als Ortsumgehung Kirchhoven ins Gespräch.