Ab Montag Agentur für Arbeit ruft „Woche der Ausbildung“ aus

In Eschweiler findet in Kooperation mit der Volkshochschule am Montag von 14 bis 16 Uhr ein Jobcafé statt. Hier erhalten Erziehende Informationen und Beratung, wie sie auch in Teilzeit einen Berufsabschluss erwerben können. Besondere Berücksichtigung findet zusätzlich das Thema der Anerkennung von im Ausland erworbener Schul-, Berufs- und Studienabschlüsse.