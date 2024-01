Stelten soll auf Krückel folgen Ärger vor Heinsberger CDU-Kreisparteitag

Auf den ersten Blick sieht es nach einer sauberen, klar geregelten Nachfolge im CDU-Kreisverband aus: Anna Stelten (33) aus dem Selfkant soll am Donnerstagabend, 18. Januar, beim Kreisparteitag in Effeld zur Nachfolgerin von Bernd Krückel werden. Der 59 Jahre alte Landtagsabgeordnete hatte am 5. Dezember überraschend seinen Rückzug angekündigt und gleichzeitig öffentlich gemacht, dass bei ihm im vergangenen Jahr eine schwere Erkrankung festgestellt worden war. Diese habe er zwar überwunden, sei aber noch lange nicht wieder im Vollbesitz seiner Kräfte und wolle für die „wichtigen Weichenstellungen“ bei der Kreis-CDU nun Platz machen. Zehn Tage später schlug er Stelten in einem Brief an die Mitglieder als seine Nachfolgerin vor. Gleichwohl räumte er allen Mitgliedern die Möglichkeit ein, weitere Vorschläge für eine Neubesetzung zu machen.