Geld für den Kreis Heinsberg: 8,39 Millionen Euro für Wohnraumförderung

Kreis Heinsberg 1,278 Milliarden Euro stehen in NRW für die öffentliche Wohnraumförderung in 2019 zur Verfügung.

Den kommunalen Bewilligungsbehörden wurden jetzt die deutlich gesteigerten Ausgangsbudgets zur Förderung von bezahlbarem Wohnraum bereitgestellt. Dazu erklären die CDU-Landtagsabgeordneten Bernd Krückel und Thomas Schnelle aus dem Kreis Heinsberg: „Die NRW-Koalition gibt damit ein klares Bekenntnis für den öffentlichen Wohnungsbau ab: Neubau von Mietwohnraum, dringende Modernisierung von Wohnraum alter Bestände, Schaffen von studentischem Wohnraum, Investitionen in Barrierefreiheit und energetische Gebäudesanierung und Eigentumsförderung.“

Der Kreis Heinsberg verfüge somit in diesem Jahr über ein Globalbudget für die öffentliche Wohnraumförderung in Höhe von 8,393 Millionen Euro, es unterteilt sich nach Angaben der CDU-Landtagsabgeordneten in 6,4 Millionen Euro für Mietwohnungsbau, 700.000 Euro Eigentumsförderung und 1,293 Millionen Euro für Modernisierungsförderung.